Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Імунсил D3 інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: активні інгредієнти: бета-глюкан — 250 mg (мг) (що містить 80% бета-глюканів 1,3 і 1,6), цинку гліцинат — 16,5 mg (мг) (що еквівалентно 5 мг цинку), вітамін D3 (холекальциферол) — 50 µg (мкг) (2000 МО);
допоміжні речовини: наповнювачі: мікрокристалічна целюлоза, лактоза, кальцію стеарат, діоксид кремнію аморфний (орісіл);
оболонка капсули: желатин.
Характеристика
Бета-глюкани (β-glucan) — група полісахаридів, що складаються з мономерів D-глюкози та є структурними елементами мембрани дріжджових грибів Saccharomyces cerevisiae. Численні дослідження довели, що бета-глюкани (1,3 і 1,6) є потужними природними імуномодуляторами. Основний механізм дії бета-глюканів — безпосередня взаємодія з рецепторами макрофагів, що активує неспецифічні захисні механізми і розвиток специфічної імунної відповіді: відбуваються активація цитотоксичних макрофагів, посилення продукції інтерлейкіну-1 макрофагами, стимулювання Т-лімфоцитів, збільшення продукції інших цитокінів, активація клітин-кілерів (NK-клітини), підвищення рівня білка гострої фази в сироватці крові. Бета-глюкани мають протизапальні властивості (інгібують синтез прозапальних цитокінів — інтерлейкінів-6 та -12) і посилюють синтез інтерферону. Таким чином, бета-глюкани активують як місцевий імунітет, забезпечуючи першу лінію захисту організму людини від мікроорганізмів, так і системний імунітет, що призводить до знищення патогенів при їх потраплянні в організм. Посилення імунітету бета-глюканами (1,3 і 1,6) відбувається без його надмірної стимуляції, що попереджує виникнення аутоімунних порушень. Бета-глюкани також позитивно впливають на ліпідний обмін, знижуючи рівень ХС та глюкози в крові, мають антиоксидантні властивості та сприяють нормалізації кишкового мікробіому.
Вітамін D3 (Vitamine D3) (холекальциферол) є одним із ключових вітамінів, який бере участь у функціонуванні імунної системи, впливаючи на синтез лімфокінів, — речовин, що продукуються лімфоцитами, забезпечуючи тим самим перебіг реакцій імунітету. Вітамін D3 бере участь в інших процесах обміну речовин в організмі, а також виконує в організмі людини різноманітні функції: сприяє підтриманню кісток у нормальному стані, нормальній роботі м’язів, нормальному всмоктуванню/засвоєнню кальцію та фосфору, нормалізації рівня кальцію в крові, підтриманню зубів у нормальному стані, бере участь у поділі клітин.
Цинк (Zink) є одним із найважливіших мікроелементів, який входить до складу багатьох ферментних систем, що регулюють основні процеси обміну речовин, а саме: бере участь у синтезі білків та в обміні вуглеводів. Цинк сприяє росту та розвитку клітин, правильному функціонуванню імунної системи та забезпеченню імунологічної відповіді, присмерковому зору, смаковим відчуттям та сприйняттю запаху. Впливає на збереження нормального рівня вітаміну А в крові, подовжує час дії інсуліну та полегшує його накопичення. Цинк сприяє поліпшенню репродуктивної функції у чоловіків, необхідний для утворення нормальних сперматозоїдів. Цинк необхідний для нормальної функції шкіри, бере участь у процесах регенерації шкіри, секреції сальних залоз, рості нігтів та волосся.
Рекомендації з вживання
Імунсил® D3 рекомендований як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження, вітаміну D3 та цинку при порушеннях обмінних процесів, обумовлених дефіцитом цинку та вітаміну D3, та для нормалізації функціонального стану імунної системи, у тому числі при застуді та інфекційних захворюваннях. Імунсил має імуномодулюючі властивості та сприяє пригніченню розвитку вірусів та бактерій завдяки активації місцевого та системного імунітету. Імунсил® D3 знижує ризик виникнення вірусних та респіраторних захворювань під час піків сезонних інфекцій, перешкоджає виникненню ускладнень та сприяє прискоренню одужання. Імунсил® D3 компенсує нестачу цинку та вітаміну D3 в організмі та позитивно впливає на метаболізм.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 капсулі на добу в період сезонних вірусних інфекцій та/або дефіциту вітаміну D3 та цинку; по 2 капсули на добу для пришвидшення одужання та попередження розвитку ускладнень у період сезонних вірусних інфекцій. Імунсил® D3 слід вживати під час їди, запиваючи достатньою кількістю води.
Рекомендований курс вживання — 1–3 міс. При необхідності курс можна подовжити за рекомендацією лікаря.
Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Побічна дія
індивідуальна непереносимість компонентів, дитячий вік, період вагітності, годування грудьми, тяжкі захворювання нирок, гіпермагнезіємія, гіперкальціурія та гіпервітаміноз D3.
Особливості застосування
Імунсил D3 можна вживати тільки через 2 год після застосування тетрациклінових та залізовмісних лікарських засобів. Не рекомендується вживати засіб одночасно з проносними засобами та серцевими глікозидами. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі 4–25 °С в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.