Бета-глюкани (β-glucan) — група полісахаридів, що складаються з мономерів D-глюкози та є структурними елементами мембрани дріжджових грибів Saccharomyces cerevisiae. Численні дослідження довели, що бета-глюкани (1,3 і 1,6) є потужними природними імуномодуляторами. Основний механізм дії бета-глюканів — безпосередня взаємодія з рецепторами макрофагів, що активує неспецифічні захисні механізми і розвиток специфічної імунної відповіді: відбуваються активація цитотоксичних макрофагів, посилення продукції інтерлейкіну-1 макрофагами, стимулювання Т-лімфоцитів, збільшення продукції інших цитокінів, активація клітин-кілерів (NK-клітини), підвищення рівня білка гострої фази в сироватці крові. Бета-глюкани мають протизапальні властивості (інгібують синтез прозапальних цитокінів — інтерлейкінів-6 та -12) і посилюють синтез інтерферону. Таким чином, бета-глюкани активують як місцевий імунітет, забезпечуючи першу лінію захисту організму людини від мікроорганізмів, так і системний імунітет, що призводить до знищення патогенів при їх потраплянні в організм. Посилення імунітету бета-глюканами (1,3 і 1,6) відбувається без його надмірної стимуляції, що попереджує виникнення аутоімунних порушень. Бета-глюкани також позитивно впливають на ліпідний обмін, знижуючи рівень ХС та глюкози в крові, мають антиоксидантні властивості та сприяють нормалізації кишкового мікробіому.

Вітамін D 3 (Vitamine D 3 ) (холекальциферол) є одним із ключових вітамінів, який бере участь у функціонуванні імунної системи, впливаючи на синтез лімфокінів, — речовин, що продукуються лімфоцитами, забезпечуючи тим самим перебіг реакцій імунітету. Вітамін D 3 бере участь в інших процесах обміну речовин в організмі, а також виконує в організмі людини різноманітні функції: сприяє підтриманню кісток у нормальному стані, нормальній роботі м’язів, нормальному всмоктуванню/засвоєнню кальцію та фосфору, нормалізації рівня кальцію в крові, підтриманню зубів у нормальному стані, бере участь у поділі клітин.

Цинк (Zink) є одним із найважливіших мікроелементів, який входить до складу багатьох ферментних систем, що регулюють основні процеси обміну речовин, а саме: бере участь у синтезі білків та в обміні вуглеводів. Цинк сприяє росту та розвитку клітин, правильному функціонуванню імунної системи та забезпеченню імунологічної відповіді, присмерковому зору, смаковим відчуттям та сприйняттю запаху. Впливає на збереження нормального рівня вітаміну А в крові, подовжує час дії інсуліну та полегшує його накопичення. Цинк сприяє поліпшенню репродуктивної функції у чоловіків, необхідний для утворення нормальних сперматозоїдів. Цинк необхідний для нормальної функції шкіри, бере участь у процесах регенерації шкіри, секреції сальних залоз, рості нігтів та волосся.