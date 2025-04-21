Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,93
Економія при броні: -185,88 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1111,23
Економія при броні: -201,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,50
Економія при броні: -149,90 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
566,79
Економія при броні: -185,29 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1109,01
Економія при броні: -281,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,50
Економія при броні: -149,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
385,86
Економія при броні: -99,98 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
191,24
Економія при броні: -48,52 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,07
Економія при броні: -188,69 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1098,45
Економія при броні: -271,41 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
558,54
Економія при броні: -177,04 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1105,27
Економія при броні: -278,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
385,86
Економія при броні: -99,98 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,70
Економія при броні: -150,10 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
565,71
Економія при броні: -161,43 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1087,40
Економія при броні: -260,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
562,80
Економія при броні: -158,52 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1113,71
Економія при броні: -286,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
568,40
Економія при броні: -139,80 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
563,61
Економія при броні: -148,31 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1102,78
Економія при броні: -162,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
573,59
Економія при броні: -158,29 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1135,07
Економія при броні: -194,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,50
Економія при броні: -149,90 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн