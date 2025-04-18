Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
557,50
Економія при броні: -143,95 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1072,47
Економія при броні: -153,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,44
Економія при броні: -153,92 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1095,82
Економія при броні: -40,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Економія при броні: -134,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,60
Економія при броні: -142,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Економія при броні: -147,80 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,09
Економія при броні: -94,52 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1074,44
Економія при броні: -159,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
579,63
Економія при броні: -25,07 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1097,46
Економія при броні: -124,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,43
Економія при броні: -29,63 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1126,93
Економія при броні: -153,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Економія при броні: -134,70 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
537,05
Економія при броні: -49,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,01
Економія при броні: -145,32 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1078,06
Економія при броні: -163,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
381,80
Економія при броні: -98,42 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
576,31
Економія при броні: -20,99 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1108,37
Економія при броні: -189,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
587,26
Економія при броні: -32,77 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1131,12
Економія при броні: -279,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,17
Економія при броні: -108,88 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1128,86
Економія при броні: -213,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,60
Економія при броні: -142,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
573,18
Економія при броні: -158,97 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1123,59
Економія при броні: -67,39 грн