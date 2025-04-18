Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 506 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
646,00
Економія при броні: -217,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,00
Економія при броні: -155,80 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
588,25
Економія при броні: -33,14 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1119,04
Економія при броні: -149,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,12
Економія при броні: -161,26 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1110,38
Економія при броні: -308,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Економія при броні: -142,80 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,64
Економія при броні: -165,86 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1094,73
Економія при броні: -159,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1126,86
Економія при броні: -221,11 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,76
Економія при броні: -17,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
562,91
Економія при броні: -150,13 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1095,15
Економія при броні: -171,63 грн