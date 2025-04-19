Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
572,28
Економія при броні: -97,66 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1094,52
Економія при броні: -179,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
572,62
Економія при броні: -98,00 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1133,15
Економія при броні: -218,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
588,67
Економія при броні: -33,58 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1132,61
Економія при броні: -81,05 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Економія при броні: -169,60 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,90
Економія при броні: -161,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
576,40
Економія при броні: -142,61 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1127,81
Економія при броні: -212,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,98
Економія при броні: -167,19 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1127,91
Економія при броні: -76,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,90
Економія при броні: -161,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
568,47
Економія при броні: -134,68 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1124,92
Економія при броні: -209,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
570,52
Економія при броні: -136,73 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1116,30
Економія при броні: -201,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,66
Економія при броні: -61,08 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1123,32
Економія при броні: -321,23 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
568,20
Економія при броні: -165,32 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1124,39
Економія при броні: -209,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
583,51
Економія при броні: -180,63 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1141,37
Економія при броні: -226,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,32
Економія при броні: -59,97 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1100,89
Економія при броні: -160,84 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
559,56
Економія при броні: -52,98 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1107,30
Економія при броні: -305,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,94
Економія при броні: -65,36 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1106,16
Економія при броні: -304,07 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
580,25
Економія при броні: -25,62 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1117,34
Економія при броні: -66,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
580,87
Економія при броні: -26,13 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1105,74
Економія при броні: -55,36 грн