Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,20
Економія при броні: -150,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
570,30
Економія при броні: -17,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
373,39
Економія при броні: -90,71 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Економія при броні: -147,20 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
563,28
Економія при броні: -147,90 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,50
Економія при броні: -160,70 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
558,00
Економія при броні: -142,52 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
560,30
Економія при броні: -136,50 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
564,45
Економія при броні: -149,07 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
373,72
Економія при броні: -91,05 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,33
Економія при броні: -154,11 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
559,83
Економія при броні: -144,45 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
190,94
Економія при броні: -49,82 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
579,14
Економія при броні: -163,45 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
194,64
Економія при броні: -53,51 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,50
Економія при броні: -160,70 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
577,82
Економія при броні: -162,51 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
561,29
Економія при броні: -145,18 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн