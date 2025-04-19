Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
591,41
Економія при броні: -36,88 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1128,59
Економія при броні: -70,37 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,67
Економія при броні: -21,41 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1091,90
Економія при броні: -46,14 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,42
Економія при броні: -156,09 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1095,28
Економія при броні: -155,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,25
Економія при броні: -170,92 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1104,00
Економія при броні: -163,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
559,80
Економія при броні: -138,10 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,72
Економія при броні: -21,46 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1092,01
Економія при броні: -173,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,40
Економія при броні: -157,82 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1079,73
Економія при броні: -139,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Економія при броні: -149,30 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,30
Економія при броні: -161,99 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1106,58
Економія при броні: -187,09 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,28
Економія при броні: -30,28 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1090,41
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
577,93
Економія при броні: -38,51 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1124,28
Економія при броні: -202,23 грн