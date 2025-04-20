Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
585,34
Економія при броні: -96,77 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1125,91
Економія при броні: -254,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
588,42
Економія при броні: -33,62 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1121,18
Економія при броні: -64,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,00
Економія при броні: -156,70 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Економія при броні: -56,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
978,00
Економія при броні: -87,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Економія при броні: -56,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
383,19
Економія при броні: -108,19 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
572,83
Економія при броні: -25,62 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1064,27
Економія при броні: -61,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
560,30
Економія при броні: -148,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
565,33
Економія при броні: -162,34 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1105,81
Економія при броні: -234,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
580,62
Економія при броні: -101,26 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1116,83
Економія при броні: -245,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
570,35
Економія при броні: -91,66 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1121,58
Економія при броні: -249,78 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
553,92
Економія при броні: -75,23 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1089,26
Економія при броні: -217,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
555,26
Економія при броні: -75,79 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1104,31
Економія при броні: -233,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
590,93
Економія при броні: -36,43 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1125,38
Економія при броні: -72,29 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Економія при броні: -56,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
561,65
Економія при броні: -82,39 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1117,02
Економія при броні: -245,15 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн