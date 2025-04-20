Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,67
Економія при броні: -171,72 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1118,04
Економія при броні: -263,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Економія при броні: -162,80 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
574,90
Економія при броні: -153,60 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
576,30
Економія при броні: -155,00 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,71
Економія при броні: -164,79 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1054,00
Економія при броні: -162,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,33
Економія при броні: -164,36 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1103,76
Економія при броні: -192,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,00
Економія при броні: -147,70 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
382,46
Економія при броні: -101,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
569,00
Економія при броні: -147,70 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,70
Економія при броні: -157,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Економія при броні: -149,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Економія при броні: -162,80 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
191,44
Економія при броні: -51,15 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,48
Економія при броні: -175,68 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1093,11
Економія при броні: -211,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
389,59
Економія при броні: -108,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
385,99
Економія при броні: -104,99 грн