Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
580,46
Економія при броні: -105,23 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1116,51
Економія при броні: -209,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Економія при броні: -166,30 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
386,42
Економія при броні: -110,18 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1127,70
Економія при броні: -67,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Економія при броні: -153,20 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,70
Економія при броні: -161,00 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1107,84
Економія при броні: -197,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
560,96
Економія при броні: -146,26 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
946,65
Економія при броні: -35,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
578,70
Економія при броні: -160,90 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
568,40
Економія при броні: -150,60 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,90
Економія при броні: -158,10 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
557,73
Економія при броні: -154,34 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1103,67
Економія при броні: -52,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,33
Економія при броні: -160,06 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1098,19
Економія при броні: -223,97 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
570,68
Економія при броні: -159,41 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1116,61
Економія при броні: -242,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,90
Економія при броні: -158,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
576,83
Економія при броні: -173,44 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1128,65
Економія при броні: -77,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Економія при броні: -153,20 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
585,69
Економія при броні: -31,16 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1128,02
Економія при броні: -190,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
576,94
Економія при броні: -173,31 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1122,36
Економія при броні: -248,05 грн