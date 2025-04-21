Імунсил® D3 (Immunsil® D3)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
384,13
Економія при броні: -110,26 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
567,71
Економія при броні: -164,36 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1123,43
Економія при броні: -216,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Економія при броні: -56,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
583,52
Економія при броні: -29,00 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1107,82
Економія при броні: -55,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
563,93
Економія при броні: -160,36 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1083,98
Економія при броні: -177,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1100,04
Економія при броні: -251,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
581,63
Економія при броні: -27,17 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1107,74
Економія при броні: -259,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
571,00
Економія при броні: -160,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1113,18
Економія при броні: -264,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
509,20
Економія при броні: -105,47 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1127,34
Економія при броні: -71,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
556,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
585,40
Економія при броні: -181,67 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1138,81
Економія при броні: -82,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
570,95
Економія при броні: -167,22 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1129,84
Економія при броні: -73,78 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
584,10
Економія при броні: -173,50 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
576,18
Економія при броні: -172,87 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1140,20
Економія при броні: -81,98 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
537,00
Економія при броні: -56,40 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
575,90
Економія при броні: -165,30 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
566,68
Економія при броні: -87,14 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1070,80
Економія при броні: -164,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Імунсил® D3 капсули 350 мг №30
Нутримед, ООО
573,70
Економія при броні: -170,26 грн
Імунсил® D3 капсули 350 мг №60
Нутримед, ООО
1135,28
Економія при броні: -237,79 грн