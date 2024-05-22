Таблетки «Дуовіт для жінок» є вітамінно-мінеральним комплексом з урахуванням потреб жіночого організму. Таблетки містять комбінацію вітамінів і мінералів, необхідних для оптимального функціонування всіх органів і систем організму. Ця комбінація вітамінів і мінералів має важливе значення, оскільки вони взаємодіють між собою.

Залізо, фолієва кислота та вітамін В 12, що містяться в таблетці «Дуовіт для жінок", є надзвичайно важливими для профілактики анемії. Вітамін С не лише покращує всмоктування заліза, а й бере участь в утворенні колагену, та разом з вітамінами групи В грає важливу роль у захисті шкіри й постачанні енергії в організм. Здоров'ю волосся, нігтів та шкіри сприяють вітаміни групи В, вітамін А, біотин та цинк. Таблетки є джерелом кальцію, який є складовою частиною кісток і зубів, і вітаміну D, який бере участь у поглинанні та належній інтеграції кальцію в кістках. Кальцій, магній та вітамін D надійно попереджують розвиток остеопорозу.

У таблетках «Дуовіт для жінок» містяться всі найбільш важливі вітаміни і мінерали, які необхідні для кожної жінки з активним стилем життя, а також жінок під час вагітності для здоров'я та нормального розвитку дитини.