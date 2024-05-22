Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women) (319139) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Дуовіт для Чоловіків/Жінок інструкція із застосування
Склад
Вітаміни:
аскорбінова кислота — 52,50 мг (вітамін С — 50 мг), токоферолу ацетат 50% — 32,78 мг (вітаміну Е — 10 мг), ніацин — 18,90 мг (вітамін РР — 18 мг), пантотенат кальцію — 7,28 мг (пантотенова кислота — 5,0 мг), вітамін А ацетат — 6,67 мг (вітаміну А — 800 мкг), біотин 1% — 4,2 мг (біотин — 30 мкг), холекальціферол — 2,8 мг (вітамін D — 5 мкг), рибофлавін — 2,6 мг (вітаміну В2 — 2,0 мг), фолієва кислота 10% — 2,4 мг (фолієвої кислоти — 200 мкг), тіаміну моногідрат — 2,07 мг (вітаміну В1 — 1,4 мг), пірідоксину гідрохлорид — 1,96 мг (вітаміну В6 — 1,4 мг), ціанокобаламіну 0,1% — 1,15 мг (вітамін В12 — 1,0 мкг).
Мінерали:
кальцію карбонат 90% — 1250 мг (кальцію — 450 мг), калію йодид 10% — 2,62 мг (йод — 150 мкг), кальцію фосфат гідрат — 4,16 мг, фумарат заліза — 44,43 мг (залізо — 14 мг), оксид цинку — 18,66 мг (цинк — 15 мг), оксид магнію — 82,9 мг (магнію 50 мг).
Допоміжні речовини: антиспікаючі агенти — магнію стеарат, стеаринова кислота, згущувачі — ловідон, лолівінілполіпіролідон, гідроксипропілметилцелюлоза (Е464), харчові барвники — діоксид титану, хіноліновий жовтий, спеціальний червоний, полідекстроза (Е 1200), тальк (E553b), мальтодекстрин, фракційована кокосова олія.
|Харчова цінність
|1 таблетка
|100 грам продукту
|Білки
|-
|-
|Жири
|15 мг
|0,9 г
|Вуглеводи
|35,2 мг
|2, 1 г
Енергетична цінність 1 таблетки: 0,3 ккал. Енергетична цінність 100 г продукту: 16,1 ккал.
Не містить глютен.
Фармакотерапевтична група
Таблетки «Дуовіт для жінок» є вітамінно-мінеральним комплексом з урахуванням потреб жіночого організму. Таблетки містять комбінацію вітамінів і мінералів, необхідних для оптимального функціонування всіх органів і систем організму. Ця комбінація вітамінів і мінералів має важливе значення, оскільки вони взаємодіють між собою.
Залізо, фолієва кислота та вітамін В12, що містяться в таблетці «Дуовіт для жінок", є надзвичайно важливими для профілактики анемії. Вітамін С не лише покращує всмоктування заліза, а й бере участь в утворенні колагену, та разом з вітамінами групи В грає важливу роль у захисті шкіри й постачанні енергії в організм. Здоров'ю волосся, нігтів та шкіри сприяють вітаміни групи В, вітамін А, біотин та цинк. Таблетки є джерелом кальцію, який є складовою частиною кісток і зубів, і вітаміну D, який бере участь у поглинанні та належній інтеграції кальцію в кістках. Кальцій, магній та вітамін D надійно попереджують розвиток остеопорозу.
У таблетках «Дуовіт для жінок» містяться всі найбільш важливі вітаміни і мінерали, які необхідні для кожної жінки з активним стилем життя, а також жінок під час вагітності для здоров'я та нормального розвитку дитини.
Форма випуску
Таблетки, масою 1710 мг, упаковка 30 шт.
Виробник
KРKA, д.д., Ново место, Шмар'єшка цеста 6, 8501 Ново место, Словенія.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від дії світла та вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності
2 роки від дати виготовлення.