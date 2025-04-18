Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 441 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,30 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
363,11
Економія при броні: -13,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
419,85
Економія при броні: -34,35 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
436,66
Економія при броні: -17,84 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
437,05
Економія при броні: -13,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,30 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
417,57
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
448,86
Економія при броні: -17,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,30 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,30 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
437,76
Економія при броні: -42,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,30 грн