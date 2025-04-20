Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
421,04
Економія при броні: -35,67 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
454,80
Економія при броні: -25,99 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
402,00
Економія при броні: -43,20 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
402,00
Економія при броні: -39,60 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
447,00
Економія при броні: -56,20 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
426,69
Економія при броні: -25,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
453,54
Економія при броні: -24,70 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
419,42
Економія при броні: -58,76 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
456,00
Економія при броні: -83,40 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
456,15
Економія при броні: -28,12 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
402,00
Економія при броні: -39,60 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн