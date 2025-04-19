Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
445,00
Економія при броні: -75,51 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
456,23
Економія при броні: -86,74 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
454,24
Економія при броні: -25,91 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
426,69
Економія при броні: -31,99 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
456,00
Економія при броні: -67,40 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
426,69
Економія при броні: -31,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
421,75
Економія при броні: -62,10 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
471,02
Економія при броні: -83,55 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
469,77
Економія при броні: -84,69 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
451,28
Економія при броні: -82,22 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
415,36
Економія при броні: -23,01 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
415,75
Економія при броні: -51,93 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
407,06
Економія при броні: -38,80 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
409,43
Економія при броні: -17,08 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
413,14
Економія при броні: -34,81 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
453,29
Економія при броні: -74,96 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
422,35
Економія при броні: -57,95 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн