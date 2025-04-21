Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
415,55
Економія при броні: -22,32 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
448,33
Економія при броні: -22,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
445,21
Економія при броні: -18,65 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
463,64
Економія при броні: -17,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
411,80
Економія при броні: -18,41 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
449,05
Економія при броні: -67,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
432,60
Економія при броні: -36,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн