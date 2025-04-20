Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
448,28
Економія при броні: -61,27 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
415,12
Економія при броні: -37,28 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
415,62
Економія при броні: -27,02 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
454,90
Економія при броні: -66,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
441,30
Економія при броні: -52,70 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
416,11
Економія при броні: -50,69 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
454,90
Економія при броні: -66,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
417,76
Економія при броні: -39,31 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
454,90
Економія при броні: -66,30 грн