Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
415,52
Економія при броні: -30,36 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
456,06
Економія при броні: -24,14 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
447,16
Економія при броні: -16,08 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
448,06
Економія при броні: -16,98 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
453,62
Економія при броні: -74,93 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
422,07
Економія при броні: -43,67 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
430,60
Економія при броні: -32,10 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
455,37
Економія при броні: -24,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
415,00
Економія при броні: -36,79 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн