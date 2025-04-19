Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
421,16
Економія при броні: -41,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
432,21
Економія при броні: -15,99 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
443,42
Економія при броні: -15,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
454,97
Економія при броні: -27,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
456,00
Економія при броні: -70,10 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
444,66
Економія при броні: -16,83 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
447,54
Економія при броні: -20,02 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
413,82
Економія при броні: -25,54 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
432,00
Економія при броні: -23,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
444,54
Економія при броні: -17,18 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
450,64
Економія при броні: -62,27 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
455,50
Економія при броні: -27,76 грн