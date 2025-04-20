Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
415,40
Економія при броні: -54,55 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
402,00
Економія при броні: -39,60 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
453,78
Економія при броні: -22,55 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
412,63
Економія при броні: -51,49 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
444,07
Економія при броні: -12,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
452,27
Економія при броні: -21,13 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
449,38
Економія при броні: -18,24 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
421,56
Економія при броні: -52,01 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
451,62
Економія при броні: -82,07 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
421,60
Економія при броні: -52,02 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
402,00
Економія при броні: -43,20 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
407,62
Економія при броні: -58,02 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн