Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
446,11
Економія при броні: -57,60 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
410,40
Економія при броні: -24,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
447,55
Економія при броні: -19,51 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
464,80
Економія при броні: -70,10 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
410,42
Економія при броні: -45,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
414,25
Економія при броні: -50,09 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
443,63
Економія при броні: -16,16 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
418,24
Економія при броні: -33,44 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
421,83
Економія при броні: -55,62 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
464,80
Економія при броні: -70,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
454,97
Економія при броні: -27,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
429,90 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
418,83
Економія при броні: -57,47 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
429,90 грн