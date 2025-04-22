Дуовіт для Чоловіків/Жінок (Duovit for Men/Women)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
430,23
Економія при броні: -12,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
457,72
Економія при броні: -26,68 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
452,80
Економія при броні: -21,52 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
446,16
Економія при броні: -14,21 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
449,43
Економія при броні: -17,49 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
457,76
Економія при броні: -26,64 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
446,68
Економія при броні: -15,27 грн
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.88 г №30
КРКА
433,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Дуовіт таблетки, вкриті оболонкою 1.06 г №30
КРКА
418,20
Економія при броні: -24,71 грн