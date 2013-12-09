Медичні виробиОдяг медичнийБахілиБахіли Славна стерильні Бахіли Славна стерильні (315759) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 4,07 грн Без рецепта 1 шт від 4,07 грн 1 шт від 4,18 грн 1 шт від 4,80 грн 1 шт від 9,50 грн 1 шт від 2,64 грн 1 шт від 27,08 грн 1 шт від 6,85 грн 1 шт від 14,15 грн 1 шт від 9,00 грн 1 шт від 11,00 грн 1 шт від 19,00 грн 1 шт від 24,00 грн 50 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 49 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Технокомплекс Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Бахіли