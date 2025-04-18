Бахіли Славна стерильні

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
10,40
Економія при броні: -0,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
5.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Д
8.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
5.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
6.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 108
6.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
11.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
35.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Опішня, вул. Перемоги, 4
117.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гадяч, вул. Полтавська, 13
166.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
185.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
188.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
4,98
Економія при броні: -0,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
188.4 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
189.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
191.0 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
191.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
10,15
Економія при броні: -0,40 грн
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
22,79
Економія при броні: -0,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
192.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
3,79
Економія при броні: -0,22 грн