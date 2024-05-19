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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара середні, №1 - Київ (96691) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (160)
10,46
Економія: -1,64 грн
8,82 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (6)
8,72 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (24)
8,41 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (4)
9,89
Економія: -0,74 грн
9,15 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (1)
6,85 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (60)
9,90 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (10)
8,81 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
Всього: упаковка (10)
8,73 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Всього: упаковка (2)
8,61 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
Всього: упаковка (8)
9,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (2)
7,67 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
Всього: упаковка (5)
9,84 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (16)
10,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Всього: упаковка (94)
7,72 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
7,78
Економія: -0,74 грн
7,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (14)
8,72 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (45)
13,00
Економія: -3,58 грн
9,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (6)
10,45
Економія: -1,94 грн
8,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Всього: упаковка (58)
14,83
Економія: -5,41 грн
9,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (10)
10,03 грн