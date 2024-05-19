БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара середні, №1 - Київ (96691) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (160)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (24)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека нц
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (60)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Віталюкс
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, перех. Ахматової Анни / Драгоманова, 9/18
В інших містах:
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Драгоманова, 38-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Набережна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Економна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (94)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Аптека
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Всього: упаковка (45)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (58)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29