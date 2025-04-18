Бахіли Славна стерильні

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
7,00
Економія при броні: -2,17 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
7,20
Економія при броні: -2,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
7,00
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ спанбонд, 30 г/м кв. пара №1
Технокомплекс
9,49
Економія при броні: -0,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
10,46
Економія при броні: -0,61 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс