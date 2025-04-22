Бахіли Славна стерильні

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
5,46
Економія при броні: -0,16 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
3.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
5,53
Економія при броні: -0,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кобижча, вул. Незалежності, 9
76.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семиполки, шосе Остерське, 32
89.4 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
5,30
Економія при броні: -0,16 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
118.0 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
7,20
Економія при броні: -2,37 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
7,00
Економія при броні: -2,17 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
7,00
Економія при броні: -2,17 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ спанбонд, 30 г/м кв. пара №1
Технокомплекс
9,27
Економія при броні: -0,28 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кубанської України, 26
121.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
121.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 26-А
122.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
122.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
7,00
Економія при броні: -2,17 грн