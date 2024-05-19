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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара низькі, №1 - Київ (67389) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (22)
5,85 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (59)
5,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (1)
5,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (81)
4,31 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (41)
5,07 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (29)
4,18 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (13)
4,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (71)
4,31 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (9)
5,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (43)
4,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (15)
4,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (5)
5,36 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (38)
4,51 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (34)
5,50 грн
Аптека вашої сім'ї
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (46)
4,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (39)
4,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (2)
5,70 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (5)
5,15
Економія: -0,65 грн
4,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (48)
4,31 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
5,78
Економія: -0,44 грн
5,34 грн