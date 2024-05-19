БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара низькі, №1 - Київ (67389) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
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Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (59)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (81)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (41)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Віталюкс
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Всього: упаковка (29)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (71)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптекар
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (38)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (34)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (46)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (39)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (48)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20