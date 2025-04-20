Бахіли Славна стерильні

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
12.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
11,00
Економія при броні: -2,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
69.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
84.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
11,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 27
98.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
107.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
108.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ спанбонд, 30 г/м кв. №1
Технокомплекс
25,00
Економія при броні: -3,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
113.0 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
114.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 2-Б
115.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
5,43
Економія при броні: -0,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 127
117.0 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
11,00
Економія при броні: -2,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
127.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
128.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
131.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс