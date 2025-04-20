Бахіли Славна стерильні

Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
11,00
Економія при броні: -2,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ спанбонд, 30 г/м кв. №1
Технокомплекс
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 27
45.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
5,01
Економія при броні: -0,43 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
5,80
Економія при броні: -0,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
62.7 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
3,90
Економія при броні: -0,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
63.2 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
64.8 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
65.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
5,54
Економія при броні: -0,51 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
65.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
65.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
11,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
66.1 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
66.9 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
5,95
Економія при броні: -0,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
10,45
Економія при броні: -0,70 грн
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс
23,47
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
68.6 км
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара №1
Технокомплекс