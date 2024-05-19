БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара високі, на зав'язках, (sms), №1 - Київ (105551) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (140)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (83)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорнобай, вул. Центральна, 222-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Чкалова, 15