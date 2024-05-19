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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара високі, на зав'язках, (sms), №1 - Київ (105551) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
27,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
27,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
27,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
27,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (11)
27,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
27,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (4)
27,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (1)
27,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (140)
26,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Всього: упаковка (2)
27,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (1)
27,28 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (12)
27,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Всього: упаковка (2)
26,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (1)
27,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-А/1
Всього: упаковка (17)
27,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
Всього: упаковка (10)
20,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Лікарняна, 2
Всього: упаковка (83)
27,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорнобай, вул. Центральна, 222-А
Всього: упаковка (5)
27,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шпола, вул. Соборна, 21
Всього: упаковка (4)
27,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Чкалова, 15
Всього: упаковка (1)
27,05 грн