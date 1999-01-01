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17Одяг медичний

Бахіли
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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ
Середні спанбонд, 30 г/м2 №100
Технокомплекс
від 670,20 грн
в 283 аптеках
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БАХІЛИ MEDICARE
БАХІЛИ MEDICARE
Пара нетканий №50
Допомога-I
від 279,50 грн
в 283 аптеках
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БАХІЛИ
БАХІЛИ
Нестерильний пара 3 г поліетиленова №1
від 1,08 грн
в 277 аптеках інших міст
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БАХІЛИ
БАХІЛИ
2b 2.5 г поліетиленові, нестерильні №1
від 1,28 грн
в 196 аптеках
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БАХІЛИ
БАХІЛИ
2b пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні №1
від 1,68 грн
в 191 аптеці
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БАХІЛИ
БАХІЛИ
Пара 3 г поліетиленові, нестерильні №1
від 3,40 грн
в 160 аптеках
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Бахіли поліетиленові
Бахіли поліетиленові
140 х 400 мм пара 3 г нестерильні, блакитні №50
САНОРМА ООО
від 56,10 грн
в 102 аптеках
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БАХІЛИ MEDICARE
БАХІЛИ MEDICARE
Нестерильна, одноразова пара 4 г п/е shpe №1
Допомога-I
від 1,09 грн
в 73 аптеках
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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
Пара поліетиленова №1
Технокомплекс
від 4,17 грн
в 36 аптеках
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БАХІЛИ
БАХІЛИ
Пара 3 г поліетиленові, нестерильні №50
від 69,13 грн
в 32 аптеках
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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
Пара низькі, поліетилен №1
Технокомплекс
від 4,50 грн
в 26 аптеках
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БАХІЛИ
БАХІЛИ
2b, нестерильні пара 2.5 г поліетиленова №50
від 84,00 грн
в 19 аптеках інших міст
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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ TETA
БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ TETA
15 мкр. сині №1
Тетафарм
від 3,28 грн
в 19 аптеках
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БАХІЛИ
БАХІЛИ
Пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні №1
Сангиг
від 1,40 грн
в 17 аптеках
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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
Пара низькі №1
Технокомплекс
від 5,95 грн
в 13 аптеках
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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
Пара високі, на зав'язках, (sms) №1
Технокомплекс
від 25,25 грн
в 10 аптеках
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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ
Пара низькі №50
Технокомплекс
від 63,59 грн
в 8 аптеках
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БАХІЛИ
БАХІЛИ
2b, нестерильні пара 2.5 г поліетиленова №1
від 2,00 грн
в 7 аптеках інших міст
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БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ MEDICOM SHOE COVERS
БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ MEDICOM SHOE COVERS
3,8 г пара №1
Фармасайнс
від 2,48 грн
в 7 аптеках інших міст
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БАХІЛИ
БАХІЛИ
2b, нестерильні пара 1.5 г поліетиленова №1
Вектор Про
від 0,70 грн
в 6 аптеках інших міст
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