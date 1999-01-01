Київ
Одяг медичний
Бахіли
Медичні вироби
17
Одяг медичний
Бахіли
Сортування:
По популярності
Фільтр
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ
Середні спанбонд, 30 г/м2 №100
Технокомплекс
від
670,20
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ MEDICARE
Пара нетканий №50
Допомога-I
від
279,50
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ
Нестерильний пара 3 г поліетиленова №1
від
1,08
грн
в 277 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАХІЛИ
2b 2.5 г поліетиленові, нестерильні №1
від
1,28
грн
в 196 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ
2b пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні №1
від
1,68
грн
в 191 аптеці
Знайти в аптеках
БАХІЛИ
Пара 3 г поліетиленові, нестерильні №1
від
3,40
грн
в 160 аптеках
Знайти в аптеках
Бахіли поліетиленові
140 х 400 мм пара 3 г нестерильні, блакитні №50
САНОРМА ООО
від
56,10
грн
в 102 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ MEDICARE
Нестерильна, одноразова пара 4 г п/е shpe №1
Допомога-I
від
1,09
грн
в 73 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
Пара поліетиленова №1
Технокомплекс
від
4,17
грн
в 36 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ
Пара 3 г поліетиленові, нестерильні №50
від
69,13
грн
в 32 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
Пара низькі, поліетилен №1
Технокомплекс
від
4,50
грн
в 26 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ
2b, нестерильні пара 2.5 г поліетиленова №50
від
84,00
грн
в 19 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ TETA
15 мкр. сині №1
Тетафарм
від
3,28
грн
в 19 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ
Пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні №1
Сангиг
від
1,40
грн
в 17 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
Пара низькі №1
Технокомплекс
від
5,95
грн
в 13 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ
Пара високі, на зав'язках, (sms) №1
Технокомплекс
від
25,25
грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ
Пара низькі №50
Технокомплекс
від
63,59
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
БАХІЛИ
2b, нестерильні пара 2.5 г поліетиленова №1
від
2,00
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ MEDICOM SHOE COVERS
3,8 г пара №1
Фармасайнс
від
2,48
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАХІЛИ
2b, нестерильні пара 1.5 г поліетиленова №1
Вектор Про
від
0,70
грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
7
Форма випуску
100% п/е, сині
13 мкр.
13 см х 38 см
140 х 400 мм
15 мкр.
2B
2B, н/ст
40 х 15 см
400 х 140 х 11 мкм
400 х 140 х 12 мкм
400 х 140 х 13 мкм
400 х 140 х 16 мкм
400 х 140 х 19 мкм
400 х 140 х 22 мкм
400 х 140 х 24 мкм
400 х 140 х 25 мкм
400 х 140 х 9 мкм
400х14х11 мкм
400х14х25 мкм
low, pair
блакитна
високі, пара
н/с
н/ст, одноразов.
н/ст.
н/стерильний
низькі
п/е
п/е, низькі
розмір 29-35
розмір 41-46
середні
середні (універсальні)
середні, пара
спанбонд
спанбонд, 30 г/м кв.
Показати всі
Дозування
1.5 г
2 г
3 г
3.8 г
Пакування
2 г
2.2 г
2.5 г
3 г
3.5 г
4 г
6 г
н/ст
пара
пара 1.5 г
пара 2 г
пара 2.5 г
пара 3 г
пара 3.5 г
пара 4 г
пара 6 г
сині
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
10
50
100
200
250
500
Показати всі
Виробник
Bonmed Saglik Urunleri ve Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi
Changzhou Primed MP
GBI&CLC OU
Hangzhou Rollmed
Jiangsu Suyun Medical Materials
Medica Project
Pharmascience
Shaoxing Zhengde Surgical Dressing
Sword Xiantao Disposable
Wuhan Cnacc
Wuhan Rainbow Protective Products
Xiantao Daoqi Plastic Co., Ltd
Ігар
АТОН-ТОРГ ООО
Архонт Производственное Объединение
Белка
Белла-Центр
Вектор Про
Весельский О.С.
Весельський О.С.
Виктер плюс Торговый Дом
Віджи Груп
Дев'ятка Д.М.
Долфі-Україна
Допомога-I
ЕКО САТУС
Екобинт
Калина Медична Виробнича Компанія
Кампус Коттон Клаб
Неман
ПРОГРЕСС-ПРОФИТКОМ ООО
Релакс
САНОРМА ООО
Сангиг
Санорма
Склоприлад
Стеклоприбор
Стіролоптфармторг
Тетафарм
Технокомплекс Фирма
Янкор
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню