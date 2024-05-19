БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара поліетиленова, №1 - Київ (154927) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 34 аптеках
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, просп. Лобановського, 2
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Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
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Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
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Всього: упаковка (40)
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Київ, просп. Соборності, 6
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Київ, просп. Червоної Калини, 15
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Всього: упаковка (51)
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Київ, вул. Мілютенка, 34
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Всього: упаковка (53)
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Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
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