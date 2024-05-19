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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара поліетиленова, №1 - Київ (154927) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (22)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (173)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (465)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (169)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (131)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (50)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (27)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (149)
7,70
Економія: -2,26 грн
5,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (13)
8,60
Економія: -3,15 грн
5,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (59)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (38)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (46)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (43)
7,00
Економія: -1,55 грн
5,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
Всього: упаковка (1)
6,40
Економія: -0,42 грн
5,98 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Соборності, 6
Всього: упаковка (40)
6,15
Економія: -1,32 грн
4,83 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (7)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
Всього: упаковка (51)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (53)
7,00
Економія: -1,55 грн
5,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (93)
7,00
Економія: -2,17 грн
4,83 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (14)
8,77
Економія: -3,32 грн
5,45 грн