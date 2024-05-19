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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНІ пара 2 г індивідуальна упаковка, низькі, поліетиленові, №1 - Київ (176409) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (71)
7,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (23)
6,90 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (47)
6,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (2)
7,20 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (110)
6,60 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (47)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (39)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (50)
6,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (34)
7,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (28)
6,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (44)
6,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (30)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (51)
6,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (54)
6,20 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (5)
7,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 16
Всього: упаковка (261)
6,60 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (56)
7,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: упаковка (35)
7,20 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (48)
7,20 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (46)
7,20 грн