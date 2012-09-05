Бінт марлевий нестерильний (Bandage gauze unsterile) (314053) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 10,67 грн
Без рецепта
1 шт від 10,67 грн 1 шт від 5,55 грн 1 шт від 4,91 грн 1 шт від 25,00 грн 1 шт від 12,10 грн 1 шт від 15,53 грн 1 шт від 7,77 грн 1 шт від 6,92 грн 1 шт від 8,00 грн 1 шт від 7,90 грн 1 шт від 14,70 грн 1 шт від 13,00 грн 1 шт від 5,90 грн 1 шт від 6,99 грн 1 шт від 6,86 грн 1 шт від 12,86 грн 1 шт від 10,99 грн 1 шт від 5,71 грн 1 шт від 10,32 грн 1 шт від 10,47 грн 1 шт від 6,76 грн 1 шт від 5,99 грн 1 шт від 10,99 грн 1 шт від 12,21 грн 1 шт від 5,19 грн 1 шт від 14,74 грн 1 шт від 9,39 грн 1 шт від 18,02 грн 1 шт від 15,00 грн 1 шт від 16,00 грн 1 шт від 5,59 грн 1 шт від 2,05 грн 1 шт від 16,00 грн 1 шт від 11,00 грн 1 шт від 5,11 грн 1 шт від 12,69 грн 1 шт від 3,96 грн 1 шт від 7,00 грн 1 шт від 19,00 грн 1 шт від 7,00 грн 1 шт від 15,16 грн 1 шт від 9,00 грн 1 шт від 10,50 грн 1 шт від 7,70 грн 1 шт від 16,30 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
7 м х 14 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби