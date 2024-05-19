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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Київ (110164) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (14)
8,35
Економія: -1,32 грн
7,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (4)
8,48
Економія: -1,45 грн
7,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (20)
8,23
Економія: -1,24 грн
6,99 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
8,06
Економія: -0,90 грн
7,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
Всього: упаковка (3)
7,83
Економія: -0,33 грн
7,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
Всього: упаковка (11)
8,21
Економія: -0,51 грн
7,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (10)
8,61
Економія: -1,58 грн
7,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (22)
8,06
Економія: -1,06 грн
7,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (24)
8,02
Економія: -1,01 грн
7,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (4)
7,89
Економія: -0,85 грн
7,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (1)
7,71
Економія: -0,91 грн
6,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (15)
8,02
Економія: -1,06 грн
6,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 10
Всього: упаковка (5)
9,36
Економія: -1,72 грн
7,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (5)
8,44
Економія: -1,41 грн
7,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (2)
6,34
Економія: -0,63 грн
5,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 11-Б
Всього: упаковка (6)
8,05
Економія: -0,45 грн
7,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (5)
7,95
Економія: -0,90 грн
7,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
7,69
Економія: -0,79 грн
6,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
Всього: упаковка (54)
8,11
Економія: -1,09 грн
7,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (3)
7,88
Економія: -0,74 грн
7,14 грн