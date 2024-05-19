БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 5 м х 10 см нестерильн., №1 - Київ (110164) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Всього: упаковка (14)
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
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Всього: упаковка (20)
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Київ, вул. Липківського Василя, 23
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
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Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
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Київ, просп. Тичини Павла, 8
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
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Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
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Київ, вул. Урлівська, 23
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Київ, вул. Ахматової Анни, 34
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
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Київ, вул. Княжий Затон, 10
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
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Київ, вул. Мишуги Олександра, 11-Б
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (54)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10