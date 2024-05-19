Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Київ (226711) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гродненська, 1/35
В інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Аптека копійка
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Всього: упаковка (60)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 67/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Маяковського, 67/76
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (74)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Каштанова, 76-Е
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (28)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
Нє болєй
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12