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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ 7 м х 14 см нестерильн., №1 - Київ (110165) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (75)
14,32
Економія: -2,11 грн
12,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (11)
16,74
Економія: -3,05 грн
13,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (2)
15,80
Економія: -1,98 грн
13,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
Всього: упаковка (11)
15,03
Економія: -1,61 грн
13,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (3)
16,90
Економія: -3,07 грн
13,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (6)
14,82
Економія: -1,53 грн
13,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (5)
14,21
Економія: -0,62 грн
13,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (12)
15,25
Економія: -0,49 грн
14,76 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
15,77
Економія: -2,88 грн
12,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (5)
15,51
Економія: -1,60 грн
13,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (5)
16,38
Економія: -2,61 грн
13,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (5)
14,84
Економія: -1,03 грн
13,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (46)
12,47
Економія: -0,72 грн
11,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (76)
14,31
Економія: -1,04 грн
13,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Театральна, 5
Всього: упаковка (50)
16,53
Економія: -2,70 грн
13,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (125)
16,45
Економія: -2,66 грн
13,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (5)
14,75
Економія: -1,12 грн
13,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
Всього: упаковка (21)
16,50
Економія: -2,81 грн
13,69 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (96)
15,67
Економія: -1,95 грн
13,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (44)
15,24
Економія: -1,21 грн
14,03 грн