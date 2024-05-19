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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Київ (15116) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (2)
16,49
Економія: -2,59 грн
13,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
18,77
Економія: -3,09 грн
15,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (10)
17,11
Економія: -0,66 грн
16,45 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
18,54
Економія: -2,34 грн
16,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (27)
15,12
Економія: -2,26 грн
12,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
28,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
Всього: упаковка (1)
15,14
Економія: -0,55 грн
14,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
15,87
Економія: -2,41 грн
13,46 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Всього: упаковка (7)
14,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
19,20
Економія: -1,78 грн
17,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
14,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
Всього: упаковка (38)
16,66
Економія: -2,71 грн
13,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
16,34
Економія: -2,57 грн
13,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
18,21
Економія: -2,92 грн
15,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
Всього: упаковка (3)
17,01
Економія: -3,09 грн
13,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (1)
13,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
Всього: упаковка (3)
13,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
Всього: упаковка (25)
28,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 45-А
Всього: упаковка (3)
28,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (23)
15,02
Економія: -1,13 грн
13,89 грн