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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Київ (556765) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (14)
13,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (9)
13,00 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (30)
15,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (71)
13,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (6)
13,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 26
Всього: упаковка (9)
13,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 79
Всього: упаковка (15)
13,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (12)
15,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (19)
13,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (10)
13,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (14)
15,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (12)
15,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (4)
15,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (10)
15,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (39)
15,00 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (5)
15,00 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (6)
15,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (12)
15,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (16)
15,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (6)
15,00 грн