Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Київ (42621) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
В інших містах:
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 14:00
Ізмаїл, вул. Телеграфна, 182/1
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 58
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Бучач, вул. Шухевича, 5
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (76)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 14:00
Таранівка, вул. Харківська, 27
Аптека є все, що лікар прописав
Детальніше
Всього: упаковка (25)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Сатурн-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (200)
Відчинено Цілодобово
Зміїв, шосе Таранівське, 1-Б
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Банилів, вул. Гостинець, 114-А
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Сокільники, вул. Трускавецька, 129
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Яворів, вул. Львівська, 27
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Ключарки, вул. Ладанія Юрія, 30