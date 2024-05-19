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Бинт марлевий медичний нестерильний тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Київ (829256) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (24)
16,76
Економія: -1,23 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (20)
17,08
Економія: -1,55 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (43)
16,72
Економія: -1,19 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (48)
16,50
Економія: -0,97 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (34)
16,63
Економія: -1,10 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (35)
16,90
Економія: -1,37 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (45)
16,85
Економія: -1,32 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (41)
16,87
Економія: -1,34 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (38)
16,64
Економія: -1,11 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (55)
16,71
Економія: -1,18 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (49)
16,92
Економія: -1,39 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (53)
16,73
Економія: -1,20 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (35)
17,08
Економія: -1,55 грн
15,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (53)
16,74
Економія: -1,21 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (45)
17,00
Економія: -1,47 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (38)
17,05
Економія: -1,52 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (24)
16,91
Економія: -1,38 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (45)
16,88
Економія: -1,35 грн
15,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (43)
16,59
Економія: -1,06 грн
15,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (66)
16,66
Економія: -1,13 грн
15,53 грн