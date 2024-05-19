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Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Київ (167779) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Всього: упаковка (2)
6,01
Економія: -0,90 грн
5,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 12
Всього: упаковка (2)
7,11
Економія: -1,59 грн
5,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 332
Всього: упаковка (13)
5,70
Економія: -0,18 грн
5,52 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Смига, вул. Дружби, 11/15
Всього: упаковка (2)
7,40
Економія: -1,88 грн
5,52 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (5)
6,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (16)
5,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 1-А
Всього: упаковка (24)
5,48 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Буськ, вул. Львівська, 77
Всього: упаковка (14)
5,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
Всього: упаковка (6)
5,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 12
Всього: упаковка (22)
5,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Червоноград, вул. Хмельницького Богдана, 14
Всього: упаковка (10)
5,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 8-А
Всього: упаковка (6)
5,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
5,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (7)
6,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (10)
5,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Очеретяна, 10
Всього: упаковка (9)
5,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: упаковка (13)
6,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (9)
5,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
5,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
Всього: упаковка (10)
5,50 грн