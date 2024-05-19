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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см, №1 - Київ (226712) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
16,86
Економія: -2,12 грн
14,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (3)
15,20 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (5)
18,18
Економія: -2,29 грн
15,89 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (5)
21,62
Економія: -2,72 грн
18,90 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (5)
18,17
Економія: -2,29 грн
15,88 грн
В інших містах:
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
Всього: упаковка (16)
15,38
Економія: -0,93 грн
14,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (3)
16,82
Економія: -0,82 грн
16,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 97
Всього: упаковка (21)
14,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гадяч, пл. Миру, 13-А
Всього: упаковка (11)
16,22
Економія: -1,22 грн
15,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (2)
16,17
Економія: -0,97 грн
15,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (47)
19,46
Економія: -0,63 грн
18,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: упаковка (25)
13,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
15,62
Економія: -0,47 грн
15,15 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (6)
14,40
Економія: -0,50 грн
13,90 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (1)
17,41
Економія: -2,20 грн
15,21 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (5)
21,62
Економія: -2,72 грн
18,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
18,73
Економія: -2,27 грн
16,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (21)
16,93
Економія: -2,13 грн
14,80 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
18,15
Економія: -2,28 грн
15,87 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом