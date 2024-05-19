Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см, №1 - Київ (127476) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 241 аптеці
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (10)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (25)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Аптекар
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Аптекар
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Віталюкс
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (27)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А