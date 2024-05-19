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Бинт марлевий медичний нестерильний тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Київ (829255) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (31)
8,38
Економія: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (15)
8,54
Економія: -0,77 грн
7,77 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (27)
8,36
Економія: -0,59 грн
7,77 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (29)
8,25
Економія: -0,48 грн
7,77 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (39)
8,32
Економія: -0,55 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (33)
8,45
Економія: -0,68 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (33)
8,42
Економія: -0,65 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (25)
8,43
Економія: -0,66 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (60)
8,32
Економія: -0,55 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (19)
8,35
Економія: -0,58 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (29)
8,46
Економія: -0,69 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (21)
8,36
Економія: -0,59 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (20)
8,54
Економія: -0,77 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (37)
8,37
Економія: -0,60 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (28)
8,50
Економія: -0,73 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (25)
8,53
Економія: -0,76 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (38)
8,45
Економія: -0,68 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (40)
8,44
Економія: -0,67 грн
7,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (32)
8,29
Економія: -0,52 грн
7,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (66)
8,33
Економія: -0,56 грн
7,77 грн