Все аптеки Украины
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБодяга бальзам

Бодяга бальзам (305663) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бодяга бальзам
Ціна в місті Київ
від 35,00 грн
Без рецепта
1 шт від 35,00 грн 1 шт від 18,56 грн
В наявності в 148 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я

Бодяга бальзам інструкція із застосування

Показання до застосування

Бальзам Бадяга: Бальзам має активну розсмоктуючу та протинабрякову дію; сприяє зниженню болю, свербіння, зникненню пігментних плям; нормалізує процес саловіділення, зменшує активність сальних залоз, запобігає розвитку вугрового висипу; надає бактерицидну й антисептичну дію; активізує кровопостачання, розширює кровоносні судини; забезпечує глибоку очищуючу і відновлюючу дію; зміцнює захисні функції шкіри; сприяє ослабленню больових відчуттів при радикуліті, ревматизмі, артриті завдяки розширенню судин в області нанесення бальзаму.

Склад

Пропіленгліколь, гліцерин, бадяга, карбомер, розчин NaOH, метилпарабен, вода підготовлена.

Опис діючих речовин

Бадяга — препарат тваринного походження, який має місцеву подразнюючу, протизапальну й аналгетичну дію. Традиційний народний засіб від синців, ударів, ревматизму. Розтерті в порошок висушені губки застосовувалися для розтирання шкіри або як мазь у суміші з жиром або водою для накладення на шкіру. Надає місцевоподразнюючу дію (обумовлена вмістом мікроскопічних голок оксиду кремнію).

Гліцерин зволожує, створює захисний шар, оберігає покрив від агресивного впливу навколишнього середовища, ультрафіолетових променів; очищає, відлущує ороговілі частинки, надає шкірі гладкість; загоює; ефективний проти тріщин на п’ятах, ліктях, колінах. Не викликає алергії. Підходить для чутливого шкірного покриву. Сумісний з іншими косметичними продуктами. Підвищує очищаючі властивості різних компонентів.

Оливкова олія має протизапальний ефект, корисна при зовнішньому застосуванні. Вона чудово підходить для сухої і чутливої шкіри, пом’якшуючи її і перешкоджаючи втраті клітинами вологи.

Спосіб застосування

Бальзам наносять на пошкоджені ділянки шкіри один або кілька разів на добу.

Протипоказання

Підвищена чутливість до окремих компонентів.

Форма випуску

Туба 25 г

Термін придатності

24 місяці

БАЛЬЗАМ БОДЯГА
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл
від 35,00 грн
В наявності в 148 аптеках
Ціни в аптеках
БАЛЬЗАМ БОДЯГА
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл
від 35,00 грн
Забронювати
Забронювати