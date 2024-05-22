Бодяга бальзам (305663) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Бодяга бальзам інструкція із застосування
Показання до застосування
Бальзам Бадяга: Бальзам має активну розсмоктуючу та протинабрякову дію; сприяє зниженню болю, свербіння, зникненню пігментних плям; нормалізує процес саловіділення, зменшує активність сальних залоз, запобігає розвитку вугрового висипу; надає бактерицидну й антисептичну дію; активізує кровопостачання, розширює кровоносні судини; забезпечує глибоку очищуючу і відновлюючу дію; зміцнює захисні функції шкіри; сприяє ослабленню больових відчуттів при радикуліті, ревматизмі, артриті завдяки розширенню судин в області нанесення бальзаму.
Склад
Пропіленгліколь, гліцерин, бадяга, карбомер, розчин NaOH, метилпарабен, вода підготовлена.
Опис діючих речовин
Бадяга — препарат тваринного походження, який має місцеву подразнюючу, протизапальну й аналгетичну дію. Традиційний народний засіб від синців, ударів, ревматизму. Розтерті в порошок висушені губки застосовувалися для розтирання шкіри або як мазь у суміші з жиром або водою для накладення на шкіру. Надає місцевоподразнюючу дію (обумовлена вмістом мікроскопічних голок оксиду кремнію).
Гліцерин зволожує, створює захисний шар, оберігає покрив від агресивного впливу навколишнього середовища, ультрафіолетових променів; очищає, відлущує ороговілі частинки, надає шкірі гладкість; загоює; ефективний проти тріщин на п’ятах, ліктях, колінах. Не викликає алергії. Підходить для чутливого шкірного покриву. Сумісний з іншими косметичними продуктами. Підвищує очищаючі властивості різних компонентів.
Оливкова олія має протизапальний ефект, корисна при зовнішньому застосуванні. Вона чудово підходить для сухої і чутливої шкіри, пом’якшуючи її і перешкоджаючи втраті клітинами вологи.
Спосіб застосування
Бальзам наносять на пошкоджені ділянки шкіри один або кілька разів на добу.
Протипоказання
Підвищена чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 25 г
Термін придатності
24 місяці