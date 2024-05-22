Бадяга — препарат тваринного походження, який має місцеву подразнюючу, протизапальну й аналгетичну дію. Традиційний народний засіб від синців, ударів, ревматизму. Розтерті в порошок висушені губки застосовувалися для розтирання шкіри або як мазь у суміші з жиром або водою для накладення на шкіру. Надає місцевоподразнюючу дію (обумовлена вмістом мікроскопічних голок оксиду кремнію).

Гліцерин зволожує, створює захисний шар, оберігає покрив від агресивного впливу навколишнього середовища, ультрафіолетових променів; очищає, відлущує ороговілі частинки, надає шкірі гладкість; загоює; ефективний проти тріщин на п’ятах, ліктях, колінах. Не викликає алергії. Підходить для чутливого шкірного покриву. Сумісний з іншими косметичними продуктами. Підвищує очищаючі властивості різних компонентів.

Оливкова олія має протизапальний ефект, корисна при зовнішньому застосуванні. Вона чудово підходить для сухої і чутливої шкіри, пом’якшуючи її і перешкоджаючи втраті клітинами вологи.