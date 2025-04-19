Бодяга бальзам

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
59,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
26,99
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,48
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 42
4.7 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,63
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.9 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 27
5.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
7.8 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
56,30
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
8.3 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,76
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
8.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,63
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 45
8.5 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,95
Економія при броні: -1,93 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
8.8 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик