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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "БАДЯГА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Київ (112899) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
26,21 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
31,05
Економія: -0,93 грн
30,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
24,57
Економія: -2,81 грн
21,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
20,89
Економія: -2,33 грн
18,56 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
30,20
Економія: -0,91 грн
29,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
24,63
Економія: -2,91 грн
21,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (2)
26,35
Економія: -4,60 грн
21,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
31,05
Економія: -0,93 грн
30,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
27,28
Економія: -5,05 грн
22,23 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
29,40
Економія: -0,88 грн
28,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
30,20
Економія: -0,91 грн
29,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
23,31
Економія: -1,55 грн
21,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
22,38
Економія: -3,24 грн
19,14 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
26,47
Економія: -3,33 грн
23,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (1)
25,89
Економія: -3,90 грн
21,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
30,15
Економія: -0,90 грн
29,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
31,05
Економія: -0,93 грн
30,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
26,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
26,10
Економія: -0,78 грн
25,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
24,94 грн