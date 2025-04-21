Бодяга бальзам

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,21
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
28,13
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 21 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,61
Економія при броні: -1,44 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,35
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,34
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,49
Економія при броні: -1,32 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,97
Економія при броні: -1,80 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,94
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,79
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
27,81
Економія при броні: -1,64 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полігон, вул. Поштова, 1-Б
11.7 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
11.8 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білозерка, пров. Торговий, 18-А
49.4 км
БАЛЬЗАМ "БОДЯГА" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
56.2 км
БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г №1
Фармаком
26,96
Економія при броні: -0,94 грн